«У природы нет плохой погоды»: прогноз погоды в Кирове на пятницу, 24 июля
МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение на 24 июля. По региону пройдут сильные дожди с грозами, а также шквалистый ветер до 24 м/с.
Синоптики прогнозируют, что в Кирове в течение всего дня будет лить дождь. Утром, 24 июля, температура воздуха опустится до +15 градусов. С 9.00 местами прогремят грозы, которые закончатся только вечером. В обед тепло достигнет своего пика в +18 градуса, а к 21.00 температура вновь понизится до +16 градусов.
В Кирове юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-6 м/с, а вечером его направление сменится на северо-западное.
Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.
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ИСТОЧНИК KP.RU