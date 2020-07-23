В Кирове пройдет выставка «Авторская рукописная книга»

23 Июль 2020 2020-07-23T18:38:26+03:00

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28 июля в Доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина откроется выставка «Авторская рукописная книга». Рукописная книга, так называемая «книга художника» – особый жанр искусства. Она создается автором как единое целое, как способ самовыражения.

В Доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина представят редкостные рукописные издания. Это книги известных авторов из Европы, Северной Америки, Австралии, среди которых Сара Бодман и Джеки Бэйти (Великобритания), Торбен Себорг (Дания), Анджело Копорасо (Италия). Будут там и книги российских художников: Киры Матиссен (Москва), Галины Балабановой, Ольги Ивановой, кирочанина Валерия Бурова и других. Среди них есть книги необычной формы, написанные особым шрифтом, украшенные авторскими рисунками.

Экспонаты из фондов краеведческого музея дадут представление о том, как зарождалось искусство авторской рукотворной книги. Посетители увидят рукописные журналы начала ХХ века: «Пробуждение», «Хулиган», альбомы вятских барышень начала ХХ века для стихов, первые книги рассказов известного кировского писателя-фронтовика Бориса Порфирьева, созданные в военные годы.

Как сохраняются традиция рукописания наше время, покажут книги художника, реставратора, члена Национального Союза каллиграфов Андрея Драченкова и сотрудника Кировского краеведческого музея каллиграфа Григория Маркова.

ИСТОЧНИК KP.RU