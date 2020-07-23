У кирово-чепецкой юниорской «Олимпии» появился новый тренер

23 Июль 2020 2020-07-23T15:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В тренерском штабе Кирово-Чепецкого хоккейного клуба «Олимпия» произошли изменения. В понедельник, 20 июля, пресс-служба команды официально сообщила о назначении нового главного тренера юниорской команды. Им стал Валерий Кардаков.

Сейчас ребята уже приступили к тренировкам под руководством нового тренера. Валерий Николаевич рассказал, что сейчас у ребят по три тренировки в неделю. Все они носят втягивающий характер.

СПРАВКА «КП»

Валерий Николаевич Кардаков - воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии». Играл на позиции вратаря. Кроме родной команды в разные годы он защищал ворота таких клубов, как «Крылья Советов» (Москва) и «Торпедо» (Ярославль). Тренерскую карьеру начинал, работая с юными хоккеистами. Среди его воспитанников - игрок сборной страны, серебряный призер молодежного чемпионата мира, чемпион России Яков Рылов, а также связавшие свою жизнь с профессиональным хоккеем Андрей Ложкин, Константин Микрюков, Антон Шустов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU