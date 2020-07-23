У кирово-чепецкой юниорской «Олимпии» появился новый тренер
В тренерском штабе Кирово-Чепецкого хоккейного клуба «Олимпия» произошли изменения. В понедельник, 20 июля, пресс-служба команды официально сообщила о назначении нового главного тренера юниорской команды. Им стал Валерий Кардаков.
Сейчас ребята уже приступили к тренировкам под руководством нового тренера. Валерий Николаевич рассказал, что сейчас у ребят по три тренировки в неделю. Все они носят втягивающий характер.
СПРАВКА «КП»
Валерий Николаевич Кардаков - воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии». Играл на позиции вратаря. Кроме родной команды в разные годы он защищал ворота таких клубов, как «Крылья Советов» (Москва) и «Торпедо» (Ярославль). Тренерскую карьеру начинал, работая с юными хоккеистами. Среди его воспитанников - игрок сборной страны, серебряный призер молодежного чемпионата мира, чемпион России Яков Рылов, а также связавшие свою жизнь с профессиональным хоккеем Андрей Ложкин, Константин Микрюков, Антон Шустов.
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