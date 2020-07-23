2020-07-23T15:53:38+03:00
Недвижимость

Обманутые кировские дольщики, похоже, все-таки дождутся жилья

Дом нау ул. Орджоникидзе д. 2б находится в довольно высокой степени готовности
Владислав НиколаенкоВладислав Николаенко
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Исполняющая обязанности министра строительства региона Ирина Кислухина встретилась с участниками строительства ома на ул. Орджоникидзе д. 2б. Фото: https://www.kirovreg.ruИсполняющая обязанности министра строительства региона Ирина Кислухина встретилась с участниками строительства ома на ул. Орджоникидзе д. 2б. Фото: https://www.kirovreg.ru
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В Кировской области продолжают восстанавливать права обманутых дольщиков. Исполняющая обязанности министра строительства региона Ирина Кислухина встретилась с участниками строительства многоквартирного жилого дома по адресу ул. Орджоникидзе д. 2б в Кирове. На встрече присутствовали почти 40 человек.

в 2019 году Кировской области было решено передать права управления и распоряжения 13-ю земельными участками в слободе Соломинцы города Кирова, находивщимися в федеральной собственности, организации, которая завершит за свой счет пять долгостроев. В этот список внесен и многоквартирный дом по адресу ул. Орджоникидзе, д. 2б.

– В июне вновь сформированные участки поставлены на кадастровый учет. В августе 2020 года министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области заключит договоры и оценит рыночную стоимость земельных участков в слободе Соломинцы. Подрядчика для завершения строительства этих объектов отберут сразу после оценки. Вся работа идет согласно утвержденному плану-графику, – рассказала Ирина Кислухина.

Стоимость достройки всех домов уже оценили. По словам Ирины Кислухиной, многоквартирный дом по адресу ул. Орджоникидзе д. 2б находится в довольно высокой степени готовности: возведена коробка здания, остеклены окна, частично выполнено благоустройство. В третьем квартале 2019 года там был зарегистрирован жилищно-строительный кооператив. Сейчас для продления разрешения на строительство необходимо передать земельный участок в собственность кооператива.

Работа будет продолжена.Следующая встреча с дольщиками назначена на 27 августа.

Восстановление прав дольщиков глава региона Игорь Васильев взял на личный контроль. Каждая ситуация решается индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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