2020-07-23T12:01:34+03:00
Общество

В Кирове уничтожили более 3 тонн яблок и груш

На фрукты отсутствовали документы подтверждающие их безопасность
Виктор Карпов
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Фрукты раздавили на полигоне ТБО.Фрукты раздавили на полигоне ТБО.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В первом полугодии 2020 года специалисты Россельхознадзора по Кировской области выявили несколько тонн запрещенных к ввозу на территорию России фруктов.

На складах города Кирова обнаружено 3,6 тонны яблок и груш неизвестного происхождения. Специалисты установили, что у товарных упаковок были сорваны обязательные маркировки. Кроме того, на фрукты отсутствовали документы, которые подтверждают их безопасность.

В итоге было решено изъять всю незаконно ввезенную продукцию из оборота и уничтожить ее на полигоне ТБО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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