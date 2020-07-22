2020-07-22T18:12:18+03:00
Общество

В заречную часть Кирова пустят троллейбусы

В генплан Кирова внесут изменения
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предлагается пустить троллейбусную линию в заречную часть города Фото: admkirov.ruпредлагается пустить троллейбусную линию в заречную часть города Фото: admkirov.ru
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На заседании постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры депутаты рассмотрели предлагаемые изменения в Правила внешнего благоустройства, а также в Правила землепользования и застройки города. Далее эти вопросы вынесут на заседание городской Думы.

Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в основном завершил генеральный план города Кирова до 2040 года. В действующем генеральном плане содержится решение построить мост через Вятку от улицы Милицейской. Предполагалось, что он поможет разгрузить улицу Ленина и обеспечить еще один транзитный выезд из города. По третьему мосту предлагается пустить троллейбусную линию в заречную часть города, где планируется строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. Поэтому необходимо обеспечить транспортную доступность новых микрорайонов.

Еще в 1980-е годы поднимался вопрос о ликвидации ипподрома, что учитывалось при строительстве улиц Риммы Юровской и Капитана Плетнева. Сейчас земельные участки, где он расположен, находятся в частной собственности. Их владелец внес предложение отнести территории к функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Если новый генплан будет утвержден, в правила землепользования и застройки города Кирова внесут соответствующие изменения.

Проект генерального плана представят на рассмотрение Кировской городской Думы в декабре. Предварительно пройдут публичные слушания с участием горожан.

Ознакомиться с экспозицией, на которой представлен проект генплана, кировчане могут по 7 сентября в здании администрации (ул. Воровского, 39) и в территориальных управлениях. Демонстрационные материалы проектавыложены также на официальном сайте администрации города в разделе «Градостроительная деятельность» / «Генеральный план муниципального образования «Город Киров»/ «Публичные слушания». Собрание участников публичных слушаний состоится 3 августа с 17.00 в актовом зале администрации города (вход со стороны ул. Воровского). Здесь с 16.00 же будет открыта предварительная регистрация. На мероприятии будет действовать масочный и санитарный режимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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