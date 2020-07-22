В Кировской области расследуют убийство мужчины, который пропал в 2018 году

22 Июль 2020 2020-07-22T16:03:45+03:00

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Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту убийства жителя поселка Мурыгино. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По версии следствия, 21 мая 2018 года местный житель поселка Мурыгино выпивал в компании своих друзей. После этого он отправился в сторону своего дома. По пути он встретил прохожего, которого раньше не знал. Между ними завязалась ссора. В результате которой подозреваемый убил мужчину.

Предполагаемый убийца сумел скрыть следы преступления. Однако спустя два года в реке Медянка местные жители обнаружили мешок, в котором находилось тело человека. С помощь ДНК-экспертизы удалось установить, что останки принадлежат 57-летнему мужчине, который числился без вести пропавшим с 26 мая 2018 года.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU