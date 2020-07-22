2020-07-22T14:27:29+03:00
Общество

В Кирове на продажу выставили отель за 20 миллионов рублей

Гостиница работает с 2012 года
Виктор Карпов
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У гостиницы имеется отдельный вход. Фото: vk.com/imperial43kirovУ гостиницы имеется отдельный вход. Фото: vk.com/imperial43kirov
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На популярном интернет-сайте появилось объявление о продаже отеля в городе Кирове на ул. Добролюбова, 10. Известно, что отель открыт в 2012 году, а его отделка выполнена в современном европейском стиле.

Согласно объявлению, гостиница находится на первом этаже в пристрое к жилому дому. Площадь помещения составляет 450 кв. метров. У здания имеется отдельный вход. В самом же отеле располагается одиннадцать изолированных номеров.

- В каждом номере есть двуспальная кровать, санузел, душ кабины, джакузи, ЖК-телевизор, Wi-fi и кабельное телевидение, - говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что доходность отеля в месяц составляет около 250 тысяч рублей. В целом собственник оценил отель в 20 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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