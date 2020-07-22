В Кирове на продажу выставили отель за 20 миллионов рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T14:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На популярном интернет-сайте появилось объявление о продаже отеля в городе Кирове на ул. Добролюбова, 10. Известно, что отель открыт в 2012 году, а его отделка выполнена в современном европейском стиле.

Согласно объявлению, гостиница находится на первом этаже в пристрое к жилому дому. Площадь помещения составляет 450 кв. метров. У здания имеется отдельный вход. В самом же отеле располагается одиннадцать изолированных номеров.

- В каждом номере есть двуспальная кровать, санузел, душ кабины, джакузи, ЖК-телевизор, Wi-fi и кабельное телевидение, - говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что доходность отеля в месяц составляет около 250 тысяч рублей. В целом собственник оценил отель в 20 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU