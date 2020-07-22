В Советске администрация закупила для детей-сирот непригодные для проживания дома

22 Июль 2020 2020-07-22T13:15:27+03:00

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Руководитель следственного управления СК РФ по Кировской области Андрей Виноградов лично прибыл в Советск для оценки состояния домов, которые были предоставлены детям-сиротам.

По словам Андрея Виноградова, «в настоящее время расследуется уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации при предоставлении детям-сиротам жилья в городе Советске». Сообщается, что в 2019 году были возведены 20 жилых домов блокированной застройки. Тринадцать из которых были куплены на вторичном рынке. Для этого администрация Советского района провела аукцион. Однако судебная экспертиза установила, что дома непригодны для проживания, а траты явно не соответствует качеству приобретенного жилья.

В конце встречи руководитель ведомства поручил передать уголовное дело во второй отдел по расследованию особо важных дел. С целью установить все обстоятельства произошедшего, дать юридическую оценку действиям должностных лиц, а также принять меры, направленные на восстановление прав детей-сирот.

Отметим, что руководитель фракции КПРФ в ОЗС Сергей Мамаев с 2019 года неоднократно обращал внимание на некачественное жилье, которое приобретено в Советске для детей-сирот. По словам Сергея Павлиновича, строительство домов осуществлял близкий к администрации города коммерсант: «он построил два дома по 10 квартир с целью дальнейшей их продажи сиротам. Причем, очевидно, какого качества были возведены эти постройки».

- Если посмотреть на эти строения издали, то сразу и не скажешь, что это жилые дома: так, какие-то сараи бытового предназначения, - поделился Сергей Мамаев. - Местные жители прозвали их «черными домами». И не случайно. «Черными» эти постройки можно назвать не только за мрачный цвет стен, но и за схемы, по которым они были возведены.

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