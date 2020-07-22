Чепецкий спасатель не оказал помощь тонувшему ребенку

22 Июль 2020 2020-07-22T12:10:24+03:00

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Следственное управление Кировской области расследует уголовное дело в отношении спасателя по факту оставления в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Доследованная проверка установила, что 18 июля на реке Вятка в Кирово-Чепецком районе утонул 13-летний подросток. Очевидцы рассказали следователям, что во время трагедии на пляже дежурил спасатель, которому сообщили о происшествии. Однако мужчина не организовал поиски ребенка в водоеме, что привело к его гибели.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU