Чепецкий спасатель не оказал помощь тонувшему ребенку
Следственное управление Кировской области расследует уголовное дело в отношении спасателя по факту оставления в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Доследованная проверка установила, что 18 июля на реке Вятка в Кирово-Чепецком районе утонул 13-летний подросток. Очевидцы рассказали следователям, что во время трагедии на пляже дежурил спасатель, которому сообщили о происшествии. Однако мужчина не организовал поиски ребенка в водоеме, что привело к его гибели.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU