2020-07-22T12:10:24+03:00
Происшествия

Чепецкий спасатель не оказал помощь тонувшему ребенку

В результате несчастного случая погиб 13-летний подросток
Виктор Карпов
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На пляже дежурил спасатель, который не оказал помощи тонущему ребенку.На пляже дежурил спасатель, который не оказал помощи тонущему ребенку.Фото: Александр ГЛУЗ
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Следственное управление Кировской области расследует уголовное дело в отношении спасателя по факту оставления в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Доследованная проверка установила, что 18 июля на реке Вятка в Кирово-Чепецком районе утонул 13-летний подросток. Очевидцы рассказали следователям, что во время трагедии на пляже дежурил спасатель, которому сообщили о происшествии. Однако мужчина не организовал поиски ребенка в водоеме, что привело к его гибели.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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