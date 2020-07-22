«И теперь у нас впереди дожди, дожди, дожди»: прогноз погоды в Кирове на среду, 22 июля
По прогнозу синоптиков, на протяжении практически всего дня будут лить дожди и греметь грозы.
Утром, 22 июля, температура воздуха опустится до +18 градусов. К 6.00 закончится дождь, но уже к 9 часам он пойдет снова и продолжится до самой ночи. К обеду тепло достигнет своего пика в +22 градуса, а ближе к вечеру температура вновь понизится до +18 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-13 м/с, а к вечеру его порывы достигнут отметки в 15 м/с.
Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.
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ИСТОЧНИК KP.RU