«И теперь у нас впереди дожди, дожди, дожди»: прогноз погоды в Кирове на среду, 22 июля

22 Июль 2020 2020-07-22T08:21:43+03:00

К 9 часам начнется дождь и продолжится до самой ночи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По прогнозу синоптиков, на протяжении практически всего дня будут лить дожди и греметь грозы.

Утром, 22 июля, температура воздуха опустится до +18 градусов. К 6.00 закончится дождь, но уже к 9 часам он пойдет снова и продолжится до самой ночи. К обеду тепло достигнет своего пика в +22 градуса, а ближе к вечеру температура вновь понизится до +18 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-13 м/с, а к вечеру его порывы достигнут отметки в 15 м/с.

Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.

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ИСТОЧНИК KP.RU