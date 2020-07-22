В Кирове ливневая канализация справляется не везде

22 Июль 2020 2020-07-22T13:27:28+03:00

На улице Казанской на участке от Пролетарской до Милицейской местами размыло газон и края дорожного покрытия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов проинспектировал улицы, где ливневая канализация хуже всего справилась с водой вчерашнего сильного дождя. На улице Казанской на участке от Пролетарской до Милицейской местами размыло газон и края дорожного покрытия.

Руководитель АО «Гордормостстрой» Димитрий Вохмянин объяснил, что этот участок еще ремонтируется: уложен только нижний слой дорожного покрытия. Сейчас устанавливают бордюрный камень. Вскоре последствия ливня ликвидируют, а потом, при благоприятной погоде, уложат верхний слой дорожного покрытия. Димитрий Вохмянин заверил, что если бы дорога была готова, все водные потоки были бы отведены в ливневую систему.

На перекрестке Милицейской и Казанской продолжается ремонт лотка тепловой камеры: в мае из-за промывов здесь образовались провалы на проезжей части.

Глава администрации побывал также на улицах Комсомольской и Риммы Юровской, где в результате ливней образовалось большое скопление воды.

- АО «Гордормостстрой» исправно проводит очистку ливневых систем от мусора. Но когда прошли обильные осадки, от планового режима работы необходимо переходить к оперативному. То есть сразу выезжать на проблемные участки и предпринимать меры для улучшения работы водоотвода, - указал руководителю «Гордормостстроя» Дмитрий Осипов. Он отметил, что кое-где, как, например, на Комсомольской и ул. Риммы Юровской, нужно капитально расирять водоотводы и перестраивать ливневую канализацию.

- Сейчас мы ведем масштабную работу по установлению дефектов всей ливневой системы. Определим, где можно оперативно организовать дополнительный сток воды, а где необходимо новое строительство с составлением проектной документации. Работа в этом направлении не останавливалась и в ближайшие годы мы увидим ее первые ощутимые результаты, - заверил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU