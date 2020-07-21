Автобус №20 меняет маршрут

21 Июль 2020 2020-07-21T16:44:41+03:00

Автобус №20 будет ходить по измененному маршруту до 14 октября. Фото: Анна КРЮКОВА

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Автобусный маршрут №20 изменили до 14 октября из-за ограничения движения по улице Василия Жуковского. На территории от пл. XX партсъезда до проезда Можайского началась реконструкция тепловой сети. Об этом сообщила Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта.

Теперь рейсы от остановки «Северная больница», начинающиеся в 6:47, 7:40, 8:30, 14:30, 15:24 и 16:18 пройдут по установленному маршруту до остановки «Улица Орджоникидзе». Затем проследуют по улице Дзержинского до транспортной развязки в слободе Куртеевы. Далее автобусы пойдут до остановки «Очистные сооружения» и отправятся обратно по тому же пути.

От остановки «Очистные сооружения» транспорт будет ходить до проезда Можайского и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU