2020-07-21T17:05:24+03:00
Происшествия

Чепчанку, продававшую костыли, обманули интернет-мошенники

Женщина потеряла 300 тысяч рублей
Владислав Николаенко
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В полиции напоминают, что никогда и никому не следует сообщать конфиденциальную информацию – цифры с оборотной стороны карты и коды подтверждения.В полиции напоминают, что никогда и никому не следует сообщать конфиденциальную информацию – цифры с оборотной стороны карты и коды подтверждения.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кирово-Чепецке полицейские ищут мошенников, выманивших у жительницы города 300 тысяч рублей, да еще и оформивших на нее кредит.

В полицию обратилась женщина 1987 года рождения. Она рассказала, что разместила на популярном сайте объявление, что продает костыли за 1500 рублей. С нею связался «покупатель», который предложил перевести ей деньги прямо на карту.

Узнав номер карты, он пожаловался, что перевести «не получается» и предложил женщине сходить к банкомату.Она его послушалась и под его диктовку произвела ряд манипуляций, в свою очередь, диктуя ему приходящие ей в СМС коды подтверждения. После этого ей сказали, что, дескать, по ошибке перевели ей 300 тысяч рублей, и попросили вернуть их обратно. Женщина перечислила эту сумму на 4 номера сотовых телефонов. Потом выяснилось, что эти 300 тысяч – оформленный на нее кредит.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В полиции напоминают, что никогда и никому не следует сообщать конфиденциальную информацию – цифры с оборотной стороны карты и коды подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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