Аварийное здание рядом с 13-м корпусом ВятГУ снесено

21 Июль 2020 2020-07-21T16:03:33+03:00

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Прокуратура Кировской области добилась сноса аварийного дома №28 на улице Красноармейской. Ветхое здание находилось рядом с детской площадкой, что создавало опасность. Однако до недавнего времени администрация города не принимала никаких попыток по сносу аварийного дома.

В связи с этим прокуратура направила иск в суд с требованием ликвидировать опасное здание. Однако на момент проверки выяснилось, что аварийная постройка все еще не устранена. Прокурор внес представление и.о. главы администрации Кирова.

Чтобы не идти против закона, в администрации наконец-то начали работы по демонтажу. Подрядчик выехал на место и ликвидировал аварийное здание. Нарушения устранены.

Сейчас ведутся работы по сносу авариного дома. Фото: vk.com/stroim_kirov

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