Кировчанин силой принуждал дочь давать ложные показания

21 Июль 2020 2020-07-21T15:18:10+03:00

Отец избивал девушку ради того, чтобы она отказалась от своих показаний. Фото: kirov.sledcom.ru

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Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело «принуждение к даче ложных показаний, совершенное с применением насилия». По факту нанесения побоев на мужчину было заведено уголовное дело еще в феврале.

Однако следствию стало известно, что мужчина в июле принуждал дочь к изменению показаний. Ради того, чтобы девушка отказалась от своих слов, мужчина применял деспотические «методы» воспитания: угрожал и избивал несовершеннолетнюю.

Региональный следком выяснил эти факты. Сейчас следствие устанавливает все детали преступления, собирает все данные, чтобы доказать вину мужчины. Расследование продолжается. Напомним, что за «принуждение к даче ложных показаний, совершенное с применением насилия» предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU