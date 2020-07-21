Сумма искового заявления пострадавшей от гололеда кировчанки увеличена до 3 миллионов рублей
В Кирове продолжается судебное разбирательство по делу горожанки, которая пострадала от гололеда около цирка. Напомним, что 17 марта женщина поскользнулась и получила сильную травму. Она до сих пор передвигается на костылях.
Юрист Ярослав Михайлов, представляющий интересы пострадавшей, сообщил: суд принял исковое заявление на увеличение суммы компенсации до трех миллионов рублей.
Однако ответчики, ГДМС и УДПИ, не признают свою вину.
- АО «Гордормостстрой» заявляет об отсутствии вины, мол, мы все убирали, дорога была в идеальном состоянии, - пишет на своей странице юрист. - После предъявления фотографий состояния дороги в месте падения заявляет, что не видит гололеда.
В УДПИ ответили, что ГДМС должны были привести дорогу в надлежащее состояние, но результата не было. Это подтвердил и свидетель.
- В ГДМС задумались о судебно- медицинской экспертизе по качеству оказания медслуг, но их напугала цена - примерно 40 тысяч рублей, - сообщает Ярослав Михайлов.
После перерыва представители АО «Гордормостстрой» заявили, что должны согласовать свои действия с руководством. Следующее заседание назначено на 24 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU