В Кирове новая дорога за 12 миллионов начала проваливаться

21 Июль 2020 2020-07-21T14:48:23+03:00

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В середине июня текущего года завершился ремонт участка дороги на улице Азина протяженностью 380 метров и площадью 5,2 тыс. кв. метров. Тогда власти города сообщили, что перед приемкой работ были взяты пробы асфальтобетона, к которым у администрации претензий не возникло.

Примечательно, что и само дорожное полотно было выполнено из нового материала. По словам заместителя директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Марины Барминой, марка асфальтобетона ЩМА-16 «хорошо зарекомендовала себя в других городах ПФО, поэтому было принято решение опробовать его на дорогах Кирова. Применение разных фракций щебня в ЩМА-16 способствует его прочности, устойчивости к деформации и перепадам температур».

У специалистов не возникло претензий к сданному объекту. Фото: admkirov.ru

Однако новая марка асфальтобетона не смогла выдержать «тяжкие» условия жизни в Кирове. 18 июля в группе «Злой Кировчанин» горожане поделились фотографиями свежеотремонтированной улицы. На снимках видно, что на проезжей части дороги образовалась небольшая впадина.

- Из дыры идет дым, а асфальт превращается в сахарную глыбу, - написал кировчанин в социальной сети.

В администрации города посчитали, что в провале виноваты ресурсоснабжающие организации.

- Указанный провал находится на перекрестке улиц Азина и Октябрьского проспекта, он огорожен. В ресурсоснабжающую организацию направлено уведомление о необходимости обследования указанного участка в ближайшее время для принятия мер по восстановлению покрытия, - сообщили в официальном сообществе администрации.

Отметим, что работы были выполнены по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта составила 12 миллионов. Подрядчиком выступил АО «Гордормостстрой».

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ИСТОЧНИК KP.RU