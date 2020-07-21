В Кирове обновят пешеходный мост на Романа Ердякова

21 Июль 2020 2020-07-21T14:04:41+03:00

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На Романа Ердякова пришел в негодность пешеходный мост. Его деревянное покрытие в некоторых частях совсем прогнило. И если днем можно заметить и обойти провалы, то в ночное время пешеходы или велосипедисты могут попасть в выбоины и травмироваться.

Сообщения об аварийном мосте увидели сотрудники УДПИ. Контрольный объезд территории показал, что в целом мост не представляет опасности для кировчан.

Письмо о необходимости замены деревянного покрытия было направлено в АО «Гордормостстрой». В нем сказано, что все работы должны быть выполнены до 31 июля. В ближайшие дни подрядчик должен заменить доски.

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