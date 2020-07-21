В Кировский зоомузей поступила уникальная коллекция бабочек
В Кировский городской зоологический музей поступила уникальная коллекция беспозвоночных чебоксарского энтомолога-любителя, коллекционера и исследователя бабочек Виссариона Лосманова.
Он собирал коллекцию всю жизнь в разных уголках СССР, некоторые экспонаты приобретал за рубежом, в тропических странах.
Основная часть коллекции – чешуекрылые (бабочки), но представлены и другие семейства насекомых (прямокрылые, жесткокрылые), и даже другие классы членистоногих – паукообразные, многоножки, ракообразные. Коллекция насчитывает несколько тысяч экземпляров. Все экспонаты определены специалистами и имеют научные этикетки.
В наши дни создать такую коллекцию невозможно, полагают в городском зоомузее. Там приступают к инвентаризации экспонатов. Увидеть энтомологическую коллекцию Лосманова можно будет уже в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU