В Кировский зоомузей поступила уникальная коллекция бабочек

21 Июль 2020 2020-07-21T14:24:52+03:00

В наши дни создать такую невозможно, - полагают в городском зоомузее.

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В Кировский городской зоологический музей поступила уникальная коллекция беспозвоночных чебоксарского энтомолога-любителя, коллекционера и исследователя бабочек Виссариона Лосманова.

Он собирал коллекцию всю жизнь в разных уголках СССР, некоторые экспонаты приобретал за рубежом, в тропических странах.

Основная часть коллекции – чешуекрылые (бабочки), но представлены и другие семейства насекомых (прямокрылые, жесткокрылые), и даже другие классы членистоногих – паукообразные, многоножки, ракообразные. Коллекция насчитывает несколько тысяч экземпляров. Все экспонаты определены специалистами и имеют научные этикетки.

В наши дни создать такую коллекцию невозможно, полагают в городском зоомузее. Там приступают к инвентаризации экспонатов. Увидеть энтомологическую коллекцию Лосманова можно будет уже в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU