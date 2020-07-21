Кировчанина Николая Обухова пригласили на антишколу форума «Таврида»

21 Июль 2020 2020-07-21T12:53:20+03:00

В 2019 году кировчанка Сабина Каграманова тогда выиграла грант в 600 тысяч рублей на проект «Научиться жить». Фото: kirovreg.ru

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В Симферополе началась Вторая антишкола форума «Таврида» - «Творческая антишкола современных музыкальных направлений». В ней участвуют вокалисты, композиторы, аранжировщики, звукорежиссеры, авторы песен со всей страны. Кировскую область представляет музыкант Николай Обухов (рэпер «Коля Кировский»).

Он рассказал, что приглашение на антишколу его приятно удивило. В 2019 году он уже побывал на форуме «Таврида», и многому там научился. На этот раз его наставником станеет Лев Киселев, учитель первой в России школы фристайла.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» действует уже пять лет, на нем побывали многие известные деятели искусства. Там можно выиграть грант на развитие собственного проекта и менеджерское сопровождение на год.

В 2019 году в форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» от Кировской области приняло участие 18 человек. Сабина Каграманова тогда выиграла грант в 600 тысяч рублей на проект «Научиться жить», Владислав Волошин со своей командой КВН занял третье место и получил денежный приз - 100 тысяч рублей, а Анна Волкова прошла кастинг на шоу «Голос».

Форум «Таврида» завершит свою работу в октябре. На нем пройдут 10 антишкол по разным творческим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU