Железнодорожный переезд в Пасегово закрыли на три дня

21 Июль 2020 2020-07-21T10:56:55+03:00

На 945 км переезда в Пасегово будут проходить ремонтные работы. Фото: gzd.rzd.ru

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Жители села Пасегово Кирово-Чепецкого района могут столкнутся с трудностями при движении через железнодорожный переезд 945 километра. В пресс-службе ГЖД сообщили, что на данном участке будут проводится работы по замене устройства заграждения.

Переезд закроют с 8.00 21 июля до 19.00 24 июля. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU