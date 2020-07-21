Железнодорожный переезд в Пасегово закрыли на три дня
Жители села Пасегово Кирово-Чепецкого района могут столкнутся с трудностями при движении через железнодорожный переезд 945 километра. В пресс-службе ГЖД сообщили, что на данном участке будут проводится работы по замене устройства заграждения.
Переезд закроют с 8.00 21 июля до 19.00 24 июля. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.
Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU