В Кировской области огонь уничтожил 13 гектаров леса
В 2020 году на территории Кировской области произошло 15 лесных пожаров. Огонь уничтожил 13 гектаров насаждений. Средняя же площадь одного пожара составила 1,05 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.
Известно, что восемь возгораний зафиксировано на арендуемых участках. Там огонь уничтожил 6 гектаров леса.
Сообщается, что все пожары удалось ликвидировать в течении суток с момента их обнаружения. В тушении очагов было задействовано 15 единиц техники и 196 человек.
Причиной пожаров специалисты назвали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности. По факту возникновения пожаров возбуждено четыре уголовных дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU