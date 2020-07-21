2020-07-21T09:32:53+03:00
Происшествия

В Кировской области огонь уничтожил 13 гектаров леса

Средняя площадь одного пожара составила 1,05 гектара
Виктор Карпов
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В тушении очагов было задействовано 15 единиц техники и 196 человек.В тушении очагов было задействовано 15 единиц техники и 196 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году на территории Кировской области произошло 15 лесных пожаров. Огонь уничтожил 13 гектаров насаждений. Средняя же площадь одного пожара составила 1,05 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.

Известно, что восемь возгораний зафиксировано на арендуемых участках. Там огонь уничтожил 6 гектаров леса.

Сообщается, что все пожары удалось ликвидировать в течении суток с момента их обнаружения. В тушении очагов было задействовано 15 единиц техники и 196 человек.

Причиной пожаров специалисты назвали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности. По факту возникновения пожаров возбуждено четыре уголовных дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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