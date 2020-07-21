2020-07-21T08:49:34+03:00
Общество

В Кировской области восемь детей пострадали от нападения диких животных

Всего в регионе звери покусали 42 человека
Виктор Карпов
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Лисы являются основными переносчиками бешенства.Лисы являются основными переносчиками бешенства.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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От нападения диких животных в первом полугодии текущего года в Кировской области пострадали 42 человека, среди них восемь детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В целом ситуация в Кировской области остается в пределах нормы. Так, по сравнению с 2019 годом значительно снизилось количество пострадавших от укусов - в 1,8 раза. Тем не менее специалисты отмечают, что на протяжении последних лет обстановка по бешенству в нашем регионе остается напряженной. В основном это связано с бешенством лисиц.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что необходимо вакцинировать домашних питомцев от бешенства, а также избегать встреч с дикими животными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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