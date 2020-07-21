Дожди продолжатся: прогноз погоды в Кирове на вторник, 21 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T08:01:56+03:00

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На территорию Кировской области пришел волновой циклон. По прогнозу синоптиков, на протяжении всей недели возможны небольшие дожди с грозами.

Утром, 21 июля, температура воздуха опустится до +17 градусов. К 6.00 закончится дождь, но погода останется пасмурной весь день. К 15.00 тепло достигнет своего пика в +21 градус. Ближе к вечеру температура понизится до +17 градусов, а 18.00 в Кирове начнется дождь с грозой, который продлится до самой ночи.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-8 м/с, а к вечеру его порывы достигнут отметки в 12 м/с.

Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.

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ИСТОЧНИК KP.RU