Дожди продолжатся: прогноз погоды в Кирове на вторник, 21 июля
На территорию Кировской области пришел волновой циклон. По прогнозу синоптиков, на протяжении всей недели возможны небольшие дожди с грозами.
Утром, 21 июля, температура воздуха опустится до +17 градусов. К 6.00 закончится дождь, но погода останется пасмурной весь день. К 15.00 тепло достигнет своего пика в +21 градус. Ближе к вечеру температура понизится до +17 градусов, а 18.00 в Кирове начнется дождь с грозой, который продлится до самой ночи.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-8 м/с, а к вечеру его порывы достигнут отметки в 12 м/с.
Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.
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ИСТОЧНИК KP.RU