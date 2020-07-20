В домах кировчан временно ухудшится качество воды

20 Июль 2020 2020-07-20T17:47:59+03:00

МУП «Водоканал» рекомендует отказаться от стирки и посудомоечных машин

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Городская ресурсоснабжающая компания переходит на второй этап плановых профилактических работ по промывке труб. Согласно графику работы планируют завершить до 24 июля. Сообщается, что специалисты компании промоют 30 километров магистральных труб. Такие работы проводят ежегодно. Они позволяют смыть с поверхности трубопроводов отложения солей кальция и ржавчины.

В пресс-службе МУП «Водоканал» сообщили, что в некоторых случаях промывка сетей может спровоцировать временное ухудшение качества воды. Причина - ржавчина, которая повышает мутность воды.

На время работ кировчанам рекомендуют не пользоваться стиральными и посудомоечными машинами. Кроме того, специалисты советуют пропустить воду после очистки труб.

Ознакомиться с графиком работ и отключением воды можно на сайте: VDKANAL.RU.

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ИСТОЧНИК KP.RU