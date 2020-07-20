Месторождение парейазавров в Кировской области очистят от мусора

20 Июль 2020 2020-07-20T19:26:23+03:00

Еще не открытых останков парейазавров хватит не на одно десятилетие – если, конечно, месторождение не будет погребено под кучами мусора.

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Котельническое месторождение парейазавров каждый год радует ученых уникальными находками. Здесь, на правом берегу Вятки, на 20-километровом участке у города Котельнич, находят останки животных пермского периода - то есть живших еще до появления динозавров. Еще не открытых останков хватит не на одно десятилетие – если, конечно, месторождение не будет погребено под кучами мусора.

Котельничское местонахождение - особо охраняемая природная территория. Сюда нельзя заезжать на автомобилях, здесь запрещено мусорить. Но это место облюбовали рыбаки и туристы, которые оставляют после себя целые кучи.

За дурно воспитанными визитерами стараются убирать сотрудники музея, но они не справляются: тех, кто свинячит, гораздо больше. В этом году решили попросить помощи у волонтеров группы «Вятка без мусора». Объявили сбор активистов через соцсети. Желающих нашлось предостаточно. Уже на этой неделе первые добровольцы присоединятся к экспедиции музея, чтобы собрать мусор и сдать в переработку то, что подлежит раздельному сбору. Сотрудники музея собираются проводить такие акции каждый год по 2-3 раза за лето. Кроме того, они надеются, что замусоривать убранный берег люди все-таки постыдятся.

ИСТОЧНИК KP.RU