15 кировских выпускников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

20 Июль 2020 2020-07-20T15:47:17+03:00

В областном департаменте образования рассказали об итогах первого дня ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходил 6-7 июля, его сдавали 2249 одиннадцатиклассников. Максимальный результат – 100 баллов - показали 15 выпускников, которые выбрали русский язык как одно из вступительных испытаний для поступления в вузы. Это выпускники гимназии им. Грина (1), школы No 9 (2), лицея No 21 (5), лицея No 28 (1), школы No 37 (1), гимназии No 46 (2), школы No 51 (2) и школы No 57 (1). Сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по иностранному языку и биологии.

ИСТОЧНИК KP.RU