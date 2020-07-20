Дистанционные мошенники оформили кредит на пенсионерку из Кирова
Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой мошенников стала 65-летняя кировчанка.
Пенсионерка рассказала полицейским, что накануне ей позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал кировчанке, что от имени женщины кто-то пытается взять кредит.
Испугавшись пенсионерка согласилась следовать инструкциям звонившего. Кировчанка подтвердила заявку на кредит в 360 тысяч рублей. После зачисленные деньги она перевела на другой счет, который назвал мошенник.
В итоге «безопасный счет» оказался абонентскими номером оператора сотовой связи, а звонивший «сотрудник банка» перестал выходить на связь.
Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.
ИСТОЧНИК KP.RU