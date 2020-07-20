2020-07-20T12:41:57+03:00
Происшествия

Дистанционные мошенники оформили кредит на пенсионерку из Кирова

Женщина лишилась 360 тысяч рублей
Виктор Карпов
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Кировчанка подтвердила заявку на кредит в 360 тысяч рублей.Кировчанка подтвердила заявку на кредит в 360 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой мошенников стала 65-летняя кировчанка.

Пенсионерка рассказала полицейским, что накануне ей позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал кировчанке, что от имени женщины кто-то пытается взять кредит.

Испугавшись пенсионерка согласилась следовать инструкциям звонившего. Кировчанка подтвердила заявку на кредит в 360 тысяч рублей. После зачисленные деньги она перевела на другой счет, который назвал мошенник.

В итоге «безопасный счет» оказался абонентскими номером оператора сотовой связи, а звонивший «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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