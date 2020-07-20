2020-07-20T12:36:00+03:00
Происшествия

Жителя Кирово-Чепецкого района подозревают в убийстве своей жены

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Виктор Карпов
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Семейная драма развернулась в квартире супругов из Просницы. В пресс-службе СК РФ по Кировской области рассказали, что 60-летнего мужчину подозревают в убийстве своей жены.

По версии следствия, 18 июля в 8.00 между супругами вспыхнула ссора, причиной которой послужила ревность. Во время конфликта мужчина выхватил нож и ударил свою 45-летнюю жену. От полученных травм женщина скончалась.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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