За выходные дни на водоемах Кировской области утонуло три человека
По данным МЧС, 18 и 19 июля на водоемах области погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В субботу, 18 июля, в 12.50 в деревне Кобели во время купания в пожарном водоеме утонул 69-летний пенсионер. Известно, что на месте происшествия работали спасатели, которые нашли тело мужчины.
В этот же день в 15.10 на реке Быстрица у деревне Студенец произошел несчастный случай. Во время купания утонул 58-летний мужчина.
В воскресение, 19 июля, на реке Вятка у пгт. Арбаж утонул 19-летний юноша. Сообщается, что тело молодого человека удалось найти.
Причины и обстоятельства гибели мужчин устанавливаются.
По официальным данным, с начала купального сезона на водоемах Кировской области погибло 16 человек, в том числе трое детей.
Сотрудники МЧС призывают граждан не забывать об элементарных правилах поведения на воде:
1. Перед купанием надо набраться сил. Никогда не заходите в воду если вы устали.
2. Купайтесь только на специально оборудованных водоемах. Помните, что на официальных пляжах всегда дежурят спасатели и рекреационная зона отделена буйками;
3. Воздержитесь от купания если температура воздуха ниже 21 градуса. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буйки и не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде;
4. Продолжительность купания не должна превышать 15 - 20 минут;
5. Помните, что купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу!
Ранее «Комсомолка» публиковала список разрешенных к купанию мест. Смотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU