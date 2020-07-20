За выходные дни на водоемах Кировской области утонуло три человека

20 Июль 2020 2020-07-20T12:30:07+03:00

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По данным МЧС, 18 и 19 июля на водоемах области погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В субботу, 18 июля, в 12.50 в деревне Кобели во время купания в пожарном водоеме утонул 69-летний пенсионер. Известно, что на месте происшествия работали спасатели, которые нашли тело мужчины.

В этот же день в 15.10 на реке Быстрица у деревне Студенец произошел несчастный случай. Во время купания утонул 58-летний мужчина.

В воскресение, 19 июля, на реке Вятка у пгт. Арбаж утонул 19-летний юноша. Сообщается, что тело молодого человека удалось найти.

Причины и обстоятельства гибели мужчин устанавливаются.

По официальным данным, с начала купального сезона на водоемах Кировской области погибло 16 человек, в том числе трое детей.

Сотрудники МЧС призывают граждан не забывать об элементарных правилах поведения на воде:

1. Перед купанием надо набраться сил. Никогда не заходите в воду если вы устали.

2. Купайтесь только на специально оборудованных водоемах. Помните, что на официальных пляжах всегда дежурят спасатели и рекреационная зона отделена буйками;

3. Воздержитесь от купания если температура воздуха ниже 21 градуса. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буйки и не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде;

4. Продолжительность купания не должна превышать 15 - 20 минут;

5. Помните, что купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу!

Ранее «Комсомолка» публиковала список разрешенных к купанию мест. Смотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU