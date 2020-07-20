В Кирове целый день будет лить дождь: прогноз погоды на 20 июля:
По области возможны грозы
Выходя из дома, наденьте непромокаемую обувь и захватите зонт.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В понедельник, 20 июля, кировчанам стоит носить с собой зонт. Как предсказывает сайт gismeteo.ru, на протяжении всего дня будет пасмурно и дождливо. По Кировской области ожидаются грозы.
Утром температура воздуха будет с +17 градусов. Но уже к полудню поднимется до +22. И понизится до +19 градусов только к 21.00.
Ветер синоптики обещают не сильный - 4-5 м/с, правда при грозе могут быть порывы до 12-15 м/с. В течение дня его направление с северо-восточного перемениться на восточное.
ИСТОЧНИК KP.RU