Кировский общественник займется реконструкцией неоготической водонапорной башни в Слободском

19 Июль 2020 2020-07-19T15:08:51+03:00

На реконструкцию башни уйдет около 1,8 миллионов рублей. Фото: gtrk-vyatka.ru

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Кировский урбанист Анатолий Курбатов выкупил в Слободском водонапорную башню. Ее спроектировал известный вятский архитектор Иван Чарушин еще в 1911 году. Строение выполнено в стиле неоготики.

Своими планами на башню Анатолий Курбатов поделился изданию «Источник твоего города». Он рассказал, что на трех этажах разместится музей. А на четвертом этаже с выходом на крышу будут апартаменты для гостей.

Экспертиза дала оценку, что реконструкция водонапорной башни обойдется в 1,8 миллиона рублей. В эту цену не включена внутренняя отделка помещений. Их урбанист намерен восстановить с помощью грантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU