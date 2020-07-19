Кировский общественник займется реконструкцией неоготической водонапорной башни в Слободском
Кировский урбанист Анатолий Курбатов выкупил в Слободском водонапорную башню. Ее спроектировал известный вятский архитектор Иван Чарушин еще в 1911 году. Строение выполнено в стиле неоготики.
Своими планами на башню Анатолий Курбатов поделился изданию «Источник твоего города». Он рассказал, что на трех этажах разместится музей. А на четвертом этаже с выходом на крышу будут апартаменты для гостей.
Экспертиза дала оценку, что реконструкция водонапорной башни обойдется в 1,8 миллиона рублей. В эту цену не включена внутренняя отделка помещений. Их урбанист намерен восстановить с помощью грантов.
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ИСТОЧНИК KP.RU