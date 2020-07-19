Коронавирус в Кирове: всего четыре человека выписаны из инфекционных госпиталей

19 Июль 2020 2020-07-19T12:34:33+03:00

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По состоянию на 19 июля в Кирове зафиксировано:

- 5 202 зааженных, включая бессимптомных;

- 3 313 выписанных;

- 55 летальных исхода;

- 4 054 граждан на домашнем наблюдении;

- 43 286 жителей снято с карантина

В больницы поступили еще 56 человек с симптомами заболевания. А вот число выписанных куда меньше: выздоровели и вышли из больниц всего четверо.

За прошедшие сутки в инфекционном госпитале с диагнозом «коронавирус» скончался 81-летний житель Даровского района. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 27 человек, семеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU