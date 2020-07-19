Коронавирус в Кирове: всего четыре человека выписаны из инфекционных госпиталей
По состоянию на 19 июля в Кирове зафиксировано:
- 5 202 зааженных, включая бессимптомных;
- 3 313 выписанных;
- 55 летальных исхода;
- 4 054 граждан на домашнем наблюдении;
- 43 286 жителей снято с карантина
В больницы поступили еще 56 человек с симптомами заболевания. А вот число выписанных куда меньше: выздоровели и вышли из больниц всего четверо.
За прошедшие сутки в инфекционном госпитале с диагнозом «коронавирус» скончался 81-летний житель Даровского района. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 27 человек, семеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU