В Кирове завершились поиски 72-летнего дезориентированного пенсионера

19 Июль 2020 2020-07-19T10:46:26+03:00

Пенсионер три дня скитался по городу в надежде найти свой дом. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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19 июля волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» смогли найти 72-летнего Михаила Николаевича Анисимова. Мужчина вышел из дома 15 июля, пропал в районе Стрижевского карьера. За помощью к поисковикам обратились сыновья пенсионера.

За три дня волонтеры расклеили почти 300 листовок, над поиском работало 30 человек, были оповещены таксисты, водители и кондукторы общественного транспорта.

- Даже просто возвращаясь домой с работы, поисковики внимательно смотрели по сторонам, чтобы не пропустить знакомое по фотографии лицо, - пишут в группе волонтеры.

За все это время Михаил Анисимов проделал путь от Стрижевского карьера до Коминтерна. Он шел по невероятной жаре, заглядывал в открытые подъезды с целью найти свой дом.

- Ему вызывали скорую, поили водой, старались по возможности помочь... Жаль только, что о том, что он пропал эти неравнодушные люди узнавали позже, уже после того, как он уходил, - говорят поисковики.

История закончилась хорошо: волонтеры отсматривали записи с видеокамер и увидели очень похожего человека. Сыновьям пропавшего тут же была дана наводка. Ослабленного мужчину привезли домой и вызвали скорую: трехдневное скитание под жарой дало о себе знать.

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ИСТОЧНИК KP.RU