Облачно, но тепло: погода в Кирове на 19 июля

19 Июль 2020 2020-07-19T10:04:05+03:00

По прогнозам синоптиков, уже с утра небо заволокут облака и тучи. Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В воскресенье не стоит ждать похолодания. По данным сайта rp5.ru, хоть и ожидается дождь, жарко будет все также.

По прогнозам синоптиков, уже с утра небо заволокут облака и тучи. Хотя пасмурная погода и простоит весь день, возможны прояснения. С 15.00 до 18.00 возможен дождь.

Теперь о температуре. В воскресенье ожидается от +19 градусов ранним утром до +24 в три часа дня. Направление ветра северо-восточное. Сильно дуть не будет: скорость 3-4 метра в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU