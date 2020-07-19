Облачно, но тепло: погода в Кирове на 19 июля
В воскресенье не стоит ждать похолодания. По данным сайта rp5.ru, хоть и ожидается дождь, жарко будет все также.
По прогнозам синоптиков, уже с утра небо заволокут облака и тучи. Хотя пасмурная погода и простоит весь день, возможны прояснения. С 15.00 до 18.00 возможен дождь.
Теперь о температуре. В воскресенье ожидается от +19 градусов ранним утром до +24 в три часа дня. Направление ветра северо-восточное. Сильно дуть не будет: скорость 3-4 метра в секунду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU