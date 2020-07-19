2020-07-19T10:04:05+03:00
Происшествия

Облачно, но тепло: погода в Кирове на 19 июля

В воскресенье возможен дождь и пасмурная погода
Олег ЛЯЛИН
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По прогнозам синоптиков, уже с утра небо заволокут облака и тучи. Фото: pixabay.comПо прогнозам синоптиков, уже с утра небо заволокут облака и тучи. Фото: pixabay.com
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В воскресенье не стоит ждать похолодания. По данным сайта rp5.ru, хоть и ожидается дождь, жарко будет все также.

По прогнозам синоптиков, уже с утра небо заволокут облака и тучи. Хотя пасмурная погода и простоит весь день, возможны прояснения. С 15.00 до 18.00 возможен дождь.

Теперь о температуре. В воскресенье ожидается от +19 градусов ранним утром до +24 в три часа дня. Направление ветра северо-восточное. Сильно дуть не будет: скорость 3-4 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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