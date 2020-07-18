Кировские росгвардейцы задержали агрессивного нетрезвого водителя
На днях около часа ночи сотрудники Росгвардии выехали на вызов из кафе в микрорайоне Гнусино. Прибыв на место, росгвардейцы заметили иномарку, которая двигалась по прилегающей к кафе территории. По манере езды сразу стало понятно, что водитель не трезв. К тому же, выйдя из автомобиля, он стал вести себя очень агрессивно и вызывающе.
Охранник заведения рассказал росгвардейцам, что после застолья дебошир устроил скандал: ругался матом, сломал арку и освещение деревянной сцены. После он сел в свою машину и попытался уехать.
На место происшествия приехали и сотрудники ГИБДД. Для дальнейшего разбирательства 33-летнего возмутителя порядка передали в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU