Коронавирус в Кирове: больше выписанных, чем заболевших

18 Июль 2020 2020-07-18T11:05:37+03:00

За сутки из больниц выписаны 63 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В инфекционном госпитале скончались два человека

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По состоянию на 18 июля в Кировской области зафиксировано:

- 5 146 случаев заражения, включая бессимптомных носителей

- 3 309 выписанных

- 54 летальных исхода

- 4186 человек на домашнем наблюдении

- 42 818 жителей области снято с карантина

За прошедшие сутки в инфекционные госпитали поступил 51 человек с диагнозом «коронавирус». Из стационаров выписаны 63 человека.

В реанимации и отделении интенсивной терапии сейчас находится 31 человек, 8 подключены к аппарату ИВЛ. За сутки не стало двух пациентов 80 и 76 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU