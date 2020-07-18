Коронавирус в Кирове: больше выписанных, чем заболевших
По состоянию на 18 июля в Кировской области зафиксировано:
- 5 146 случаев заражения, включая бессимптомных носителей
- 3 309 выписанных
- 54 летальных исхода
- 4186 человек на домашнем наблюдении
- 42 818 жителей области снято с карантина
За прошедшие сутки в инфекционные госпитали поступил 51 человек с диагнозом «коронавирус». Из стационаров выписаны 63 человека.
В реанимации и отделении интенсивной терапии сейчас находится 31 человек, 8 подключены к аппарату ИВЛ. За сутки не стало двух пациентов 80 и 76 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU