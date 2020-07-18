В Кирове пройдут публичные слушания по новому генплану развития города
40-страничная презентация нового генерального плана развития Кирова появилась на сайте администрации города. Это основной градостроительный документ, который определяет интересы и потребности населения кировчан. Также экспозиция будет выставлена в здании администрации и в терруаправлениях.
3 августа пройдут публичные слушания по новому генеральному плану. Они пройдут в здании администрации. В мэрии рассказали, что предварительная регистрация для участников откроется с 16.00. Присутствовать необходимо строго в масках.
Между тем к документу уже появились претензии. Например, в нем нет никакой информации о планах по застройке парков и скверов.
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ИСТОЧНИК KP.RU