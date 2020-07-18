Погода в Кирове на 18 июля: ожидается дождь

18 Июль 2020 2020-07-18T09:21:09+03:00

По прогнозу сервиса rp5.ru, 18 июля сильного солнцепека не будет. Фото: pixabay.com

В субботу в Кирове будет прохладнее, чем в предыдущие дни

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Уже который день в Кирове стоит жара. Иногда значения термометров пересекали отметку в +30 градусов. Однако по прогнозу сервиса rp5.ru, 18 июля сильного солнцепека не будет.

Уже с самого утра синоптики обещают облачную погоду. При этом температура воздуха не достигнет выше +22 градусов. А с 12.00 до 15.00 ожидается и ливень.

Тучи будут закрывать солнце и вечером. Около 18.00 температура воздуха может достигнуть + 23 градусов. Направление ветра юго-западное, почти штиль: скорость не более 3 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU