Погода в Кирове на 18 июля: ожидается дождь
Уже который день в Кирове стоит жара. Иногда значения термометров пересекали отметку в +30 градусов. Однако по прогнозу сервиса rp5.ru, 18 июля сильного солнцепека не будет.
Уже с самого утра синоптики обещают облачную погоду. При этом температура воздуха не достигнет выше +22 градусов. А с 12.00 до 15.00 ожидается и ливень.
Тучи будут закрывать солнце и вечером. Около 18.00 температура воздуха может достигнуть + 23 градусов. Направление ветра юго-западное, почти штиль: скорость не более 3 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU