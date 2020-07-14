В краеведческом музее откроется выставка «Тайны музейных коллекций»

14 Июль 2020 2020-07-14T15:41:42+03:00

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В 2021 году Кировскому областному краеведческому музею исполнится 155 лет. За это время здесь собрали богатые коллекции экспонатов по истории, культуре и природе вятской земли - всего свыше 259 тысяч предметов.

- Чтобы продемонстрировать все богатство коллекций краеведческого музея, не хватит залов. В музее приняли решение устроить выставку, где посетители смогут увидеть на одной площадке редкие и ценные предметы, экспонаты с интересной историей, в том числе не выставлявшиеся ранее, - отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

Экспонаты отобрали сами сотрудники отделов музея, выбирая необычные предметы со своими историями, легендами и тайнами. На выставке будут представлены редкие книги, сокровища нумизматических и оружейных коллекций, настоящие клады, «гиганты» животного мира. Отдельные разделы посвятят экспонатам, прошедшим реставрацию, с фото «до и после», а также новым музейным поступлениям. Проект «Тайны музейных коллекций» должен стать прологом юбилейного года, первым в цикле мероприятий к 155-летию музея.

Выставка откроется в главном здании музея 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU