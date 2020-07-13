Работники кировской горадминистрации попали под «уголовку» за сговор с застройщиком
Кировских чиновников обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Областной Следственный комитет завел уголовное дело на нескольких должностных лиц из администрации города по этой статье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
История берет начало в 2018 году. Некие сотрудники горадминистрации выдали компании-застройщику, возводившему дом №58б по улице Советской в Нововятске, разрешение на пользование объектом. Причем строительство на тот момент было еще не завершено. В официальные документы внесли липовые сведения, объект ввели в эксплуатацию.
А в следующем году, в феврале, техническая инспекция горадминистрация провела проверку на этом участке. И наткнулась на недостроенный объект, не подключенный к инженерным коммуникациям. Причем по бумагам он был достроен и уже использовался.
Областной Следком возбудил уголовное дело. Сейчас в администрации Кирова сотрудники ведомства совместно с кировским УФСБ проводят обыски и изымают документацию, связанную с этим объектом. Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению, и все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU