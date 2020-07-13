2020-07-13T14:36:38+03:00
Происшествия

Работники кировской горадминистрации попали под «уголовку» за сговор с застройщиком

А началось все из-за недостроенного здания
Ася Сорина
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Сейчас в горадминистрации проходят обыски. Фото: Юлия КатаеваСейчас в горадминистрации проходят обыски. Фото: Юлия Катаева
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Кировских чиновников обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Областной Следственный комитет завел уголовное дело на нескольких должностных лиц из администрации города по этой статье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

История берет начало в 2018 году. Некие сотрудники горадминистрации выдали компании-застройщику, возводившему дом №58б по улице Советской в Нововятске, разрешение на пользование объектом. Причем строительство на тот момент было еще не завершено. В официальные документы внесли липовые сведения, объект ввели в эксплуатацию.

А в следующем году, в феврале, техническая инспекция горадминистрация провела проверку на этом участке. И наткнулась на недостроенный объект, не подключенный к инженерным коммуникациям. Причем по бумагам он был достроен и уже использовался.

Областной Следком возбудил уголовное дело. Сейчас в администрации Кирова сотрудники ведомства совместно с кировским УФСБ проводят обыски и изымают документацию, связанную с этим объектом. Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению, и все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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