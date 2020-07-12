Пожар на мусорном полигоне под Кирово-Чепецком помог выявить серьезные нарушения

12 Июль 2020 2020-07-12T11:46:30+03:00

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В Кирово-Чепецком районе недалеко от поселка Просница загорелся мусорный полигон. Возгорание заметили общественные активисты и сотрудники министерства окружающей среды. Чтобы оценить, насколько «разошелся» огонь, в небо подняли квадрокоптер.

Облет территории показал, что мусор сбрасывают и за отведенную территорию. Активисты уверены, что и пожар произошел из-за нарушений со стороны использующей полигон компании ООО «Новый экогород».

В группе правительства Кировской области в соответствующем посте заверили, что все факты нарушения природоохранного законодательства направлены в прокуратуру и управление Росприроднадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU