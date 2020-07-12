2020-07-12T11:46:30+03:00
Общество

Пожар на мусорном полигоне под Кирово-Чепецком помог выявить серьезные нарушения

Возгорание произошло 10 июля
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Коптер зафиксировал мусорные горы за пределами территории полигона. Фото: vk.com/kirovreg43Коптер зафиксировал мусорные горы за пределами территории полигона. Фото: vk.com/kirovreg43
Изменить размер текста:

В Кирово-Чепецком районе недалеко от поселка Просница загорелся мусорный полигон. Возгорание заметили общественные активисты и сотрудники министерства окружающей среды. Чтобы оценить, насколько «разошелся» огонь, в небо подняли квадрокоптер.

Облет территории показал, что мусор сбрасывают и за отведенную территорию. Активисты уверены, что и пожар произошел из-за нарушений со стороны использующей полигон компании ООО «Новый экогород».

В группе правительства Кировской области в соответствующем посте заверили, что все факты нарушения природоохранного законодательства направлены в прокуратуру и управление Росприроднадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове двое автолюбителей решили выяснить отношения на кулаках после ДТП
Остановку на улице Некрасова временно передвинули в другое место
Коронавирус в Кирове: 54 новых случая заражения
Пожар на мусорном полигоне под Кирово-Чепецком помог выявить серьезные нарушения
Творческие изделия кировских осужденных представили на выставке-ярмарке
В Фаленском районе мужчина убил своего дядю
Помогите верным друзьям: 20 собак в приюте остались без еды
Специалисты из Росссельхозадзора нашли на центральном рынке фрукты и овощи неизвестного происхождения
Коронавирус в Кирове: еще один скончавшийся пациент
В Кирове снесут купеческий дом, которому 175 лет
Духота постепенно уходит: погода в Кирове на 11 июля
За год в Кировской области отремонтирют 137 километров автодорог
В Кировской области возбуждено уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых
Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: количество пострадавших увеличилось
Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: причиной могло стать неисправное оборудование
Женщина, пострадавшая при взрыве газа в жилом доме Кикнура, находится в реанимации
За последние сутки в Кировской области утонули двое мужчин
В Кирово-Чепецке с 11 июля можно прокатиться в открытом вагоне
В Кирово-Чепецке водитель сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку
Суд установил, что глава Кирова нарушила регламент Гордумы
Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 44
В Нововятске появится биатлонное стрельбище
В выходные в Кирове водителей снова проверят на трезвость