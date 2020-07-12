2020-07-12T11:13:26+03:00
Общество

Творческие изделия кировских осужденных представили на выставке-ярмарке

Покупатели отметили качество и эксклюзивность товаров
Олег ЛЯЛИН
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На ярмарке в большом количестве были представлены товары, выполненные руками заключенных.На ярмарке в большом количестве были представлены товары, выполненные руками заключенных.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Благодаря реализации в учреждениях УФСИН программы для трудовой адаптации заключенных, многие их изделия попали на выставку-ярмарку «Все для семьи» в Кирове.Многие товары, что присутствовали на ярмарке изготовили осужденные ИК – 1, 3, 6, 11, 29 УФСИН России по Кировской области.

Это различные шкатулки, выполненные при помощи плетения, кухонные наборы, изделия из дерева: скалки, посуда, доски. В большом количестве представлена сувенирная продукция, шашки, нарды. Посетители ярмарки отметили, что таких товаров не найти в простом магазине.

Кроме того, на предприятиях при ИК осужденные производят самый широкий спектр продукции многочисленных отраслей. Например, кто-то занят на кожевенном или обувном производстве, кто-то в сфере металлообработки. Есть возможность заниматься и сельским хозяйством - например, свиноводством или растениеводством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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