В Кировской области возбуждено уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых
С марта по май 2020 года на земельном участке вблизи деревни Башарово житель города Кирова разрабатывал карьер площадью более 5 тысяч квадратных метров. Из него он на протяжении долгого времени нелегально добывал песок. Об этом сообщили в прокуратуре и Следственном комитете Кировской области.
В результате незаконных работ почве был нанесен сильный ущерб. Специалисты оценили его в сумму более 2,5 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по материалам, предоставленными природоохранной прокуратурой Кировской области. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU