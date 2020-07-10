2020-07-10T15:30:09+03:00
Общество

В Кировской области возбуждено уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых

Ущерб оценивается в более 2,5 миллионов рублей
Иван Кабанов
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Ущерб почве оценивается в более 2,5 миллионов рублей. - epp.genproc.gov.ruУщерб почве оценивается в более 2,5 миллионов рублей. - epp.genproc.gov.ru
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С марта по май 2020 года на земельном участке вблизи деревни Башарово житель города Кирова разрабатывал карьер площадью более 5 тысяч квадратных метров. Из него он на протяжении долгого времени нелегально добывал песок. Об этом сообщили в прокуратуре и Следственном комитете Кировской области.

В результате незаконных работ почве был нанесен сильный ущерб. Специалисты оценили его в сумму более 2,5 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по материалам, предоставленными природоохранной прокуратурой Кировской области. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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