В Кирово-Чепецке с 11 июля можно прокатиться в открытом вагоне

10 Июль 2020 2020-07-10T13:53:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Музей Железной дороги в выходные запускает открытый вагон. Стоимость пути на нем в одну сторону составит 200 рублей на одного человека. Всего будет доступно 34 места.

Также 11 и 12 июля посетителям музея проведут две экскурсии. Первая – с 11:10 до 13:00, вторая – с 14:50 до 16:30. Их можно посетить одиночным туристам и группам менее 15 человек. Это связано с эпидемиологической обстановкой и ситуацией с коронавирусом. Кроме того, в 18:10 желающие смогут прокатиться на ручной и мото-дрезине без программы. Подробности можно будет узнать здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ Стали свидетелями интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Почта: kp@kp-kirov.ru Телефон: 89229016635 Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU