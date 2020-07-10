2020-07-10T11:05:51+03:00
Общество

В выходные в Кирове водителей снова проверят на трезвость

Автоинспекторы будут работать в Октябрьском районе
Иван Кабанов
Поделиться:
Проверки пройдут в Октябрьском районе. Фото: предоставлено ГИБДД Кировской областиПроверки пройдут в Октябрьском районе. Фото: предоставлено ГИБДД Кировской области
Изменить размер текста:

11 июля сотрудники ГИБДД проверят на трезвость водителей на территории Октябрьского района. Для этого заранее были выбраны участки дорог.

Автоинспекторы будут работать на выездах из города Кирова, на пригородных территориях. Останавливать сотрудники смогут любые автомобили. Поучаствуют в этом событии также активисты «Ночного патруля» и народных дружин.

Напомним, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30.000 рублей и лишение прав сроком до двух лет. Повторное нарушение повлечет уголовную ответственность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд установил, что глава Кирова нарушила регламент Гордумы
Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 44
В Нововятске появится биатлонное стрельбище
В выходные в Кирове водителей снова проверят на трезвость
Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: все жильцы эвакуированы
В Кирове временно закроют переезд в районе нефтебазы
Сотрудникам кировского лесопромышленного комбината не платили зарплату
В Кикнуре взорвался газ в жилом доме, есть пострадавшие
Энергетики Кировэнерго мобилизованы в связи с непогодой
Наконец-то дождь: погода в Кирове на пятницу, 10 июля
В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 10 июля
Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов
В Кировской области побит температурный рекорд: по ощущениям до +53 градусов
В Кировской области утонул 29-летний мужчина
Чепчанина оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от воинской службы
Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции в Кировской области
С начала года специалисты «Россети Центр и Приволжье» приняли более 311 тысяч обращений от потребителей
63-летняя женщина-водитель насмерть сбила 84-летнюю пенсионерку
В Кирове официально открыли главный городской пляж
В Яранске пропала женщина с маленькой дочерью
Кировчане смогут уехать в Москву на поезде «Вятка»
Коронавирус в Кирове: 55 заболевших, 38 выздоровевших
Очередной жаркий денек: погода в Кирове на четверг, 9 июля
Следственное управление призывает взрослых присматривать за купанием детей