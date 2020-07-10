В выходные в Кирове водителей снова проверят на трезвость

10 Июль 2020 2020-07-10T11:05:51+03:00

Автоинспекторы будут работать в Октябрьском районе

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11 июля сотрудники ГИБДД проверят на трезвость водителей на территории Октябрьского района. Для этого заранее были выбраны участки дорог.

Автоинспекторы будут работать на выездах из города Кирова, на пригородных территориях. Останавливать сотрудники смогут любые автомобили. Поучаствуют в этом событии также активисты «Ночного патруля» и народных дружин.

Напомним, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30.000 рублей и лишение прав сроком до двух лет. Повторное нарушение повлечет уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU