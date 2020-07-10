2020-07-10T11:15:59+03:00
Спорт

В Нововятске появится биатлонное стрельбище

Под него можно использовать бывшую волейбольную площадку в парке ЛПК.
Владислав Николаенко
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Биатлон в Нововятске популярен/ Фото: pixabay.comБиатлон в Нововятске популярен/ Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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9 июля глава города Кирова Елена Ковалева встретилась с представителями инициативной группы, которая выступает за оборудование учебного биатлонного стрельбища в парке ЛПК Нововятского района, где можно было бы упражняться в стрельбе из пневматической винтовки. Спортивные активисты хотят организовать его на бывшей волейбольной площадке в парке ЛПК. Она вполне соответствует требованиям к тиру под открытым небом, сообщили в городской администрации.

- Биатлон в Нововятске популярен. Для тренировок ребят и роста их спортивного мастерства нужно рассмотреть возможность размещения здесь спортивного объекта, - отметила Елена Ковалева в начале встречи.

Площадка совсем недалеко от лыжного комплекса спортивной школы № 8. Содержание стрельбища готов взять на себя региональный центр зимних видов спорта «Перекоп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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