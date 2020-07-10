Наконец-то дождь: погода в Кирове на пятницу, 10 июля

10 Июль 2020 2020-07-10T10:20:07+03:00

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В Кировскую область наконец придут дожди! В пятницу, 10 июля, синоптики прогнозируют спад жары до +24 градусов - это пик температуры на завтрашний день. С самого утра ожидаются дожди, местами по области - грозы. С пяти утра и до полудня с небольшими перерывами с неба будет капать. Погода обещается пасмурная и наконец-то не такая жаркая, как во все последние дни. С восьми утра температура достигнет своего пика, продержавшись так часа два, а после пойдет на спад. К пяти часам вечера она опустится до отметки в +20 градусов, а к ночи - до +17. Ветер обещает быть не сильным, но порывистым.

Внимание! На 10 июля региональное МЧС объявило метеопредупреждение. Местами по Кировской области ожидаются грозы с порывами ветра до 22 м/с. Как обеспечить свою безопасность во время разбушевавшейся стихии - читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU