Чепчанина оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от воинской службы
25-летний юноша осужден за уклонение от призыва на военную службу. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по Кировской области.
Известно, что призывник был признан годным к службе в армии. Однако юноша несколько раз обжаловал решение призывной комиссии, но каждый раз безуспешно. Чепчанин неоднократно получал от сотрудников полиции и военкомата повестки о необходимости явиться на отправку на службу, которые игнорировал.
Кирово-Чепецкий районный суд признал юношу виновным и постановил взыскать с него штраф в размере 20 тысяч рублей. Правда ему предоставили рассрочку. Сейчас призывник выплатил штраф. Однако это его не освобождает от службы в армии.
Отметим, что неуплата штрафа в срок влечет его замену на другой вид наказания, вплоть до лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU