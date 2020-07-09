2020-07-09T13:36:38+03:00
Общество

Чепчанина оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от воинской службы

Юноша неоднократно не являлся по повестке
Виктор Карпов
Поделиться:
Призывник был признан годным к службе в армии.Призывник был признан годным к службе в армии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

25-летний юноша осужден за уклонение от призыва на военную службу. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по Кировской области.

Известно, что призывник был признан годным к службе в армии. Однако юноша несколько раз обжаловал решение призывной комиссии, но каждый раз безуспешно. Чепчанин неоднократно получал от сотрудников полиции и военкомата повестки о необходимости явиться на отправку на службу, которые игнорировал.

Кирово-Чепецкий районный суд признал юношу виновным и постановил взыскать с него штраф в размере 20 тысяч рублей. Правда ему предоставили рассрочку. Сейчас призывник выплатил штраф. Однако это его не освобождает от службы в армии.

Отметим, что неуплата штрафа в срок влечет его замену на другой вид наказания, вплоть до лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 10 июля
Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов
В Кировской области побит температурный рекорд: по ощущениям до +53 градусов
В Кировской области утонул 29-летний мужчина
Чепчанина оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от воинской службы
Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции в Кировской области
С начала года специалисты «Россети Центр и Приволжье» приняли более 311 тысяч обращений от потребителей
В Зуевке насмерть сбили 84-летнюю пенсионерку
В Кирове официально открыли главный городской пляж
В Яранске пропала женщина с маленькой дочерью
Кировчане смогут уехать в Москву на поезде «Вятка»
Коронавирус в Кирове: 55 заболевших, 38 выздоровевших
Очередной жаркий денек: погода в Кирове на четверг, 9 июля
Следственное управление призывает взрослых присматривать за купанием детей